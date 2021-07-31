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Президент Ізраїлю отримав третю дозу вакцини Pfizer

Субота, 31 липня 2021, 04:47

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ у п’ятницю отримав третю дозу вакцини від коронавірусу, розпочавши кампанію вакцинації бустерними дозами людей, старших 60 років, для уповільнення поширення штаму Дельта.

Джерело: Reuters

Деталі: 60-річний Герцоґ отримав бустерну дозу вакцини Pfizer/BioNTech COVID-19 (PFE.N) у медичному центрі Шеба в Рамат-Гані поблизу Тель-Авіва.

Разом із президентом бустерну дозу вакцини отримала і його дружина.

Подружжя супроводжував прем'єр-міністр Нафталі Беннетт, який наголосив на важливості прискорювальних щеплень у боротьбі з пандемією COVID-19.

"Ізраїль є першопрохідцем у просуванні третьої дози для людей у віці 60 років і старше", - сказав Беннетт.

Підсилювальна кампанія, що проводиться організаціями охорони здоров'я, ефективно перетворить Ізраїль на полігон для випробування третьої дози до схвалення Управлінням з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

Передісторія:

  • Ізраїль був світовим лідером у впровадженні вакцинації, і близько 57% з 9,3 мільйона населення були двічі вакциновані, що становило 87% людей у віці шістдесяти років і більше 90% людей старше 70 років.
  • Ізраїль повідомив про зниження ефективності вакцини Pfizer / BioNTech COVID-19 в запобіганні інфекціям і симптоматичним захворюванням.
  • З наступного тижня в Ізраїлі почнуть вакцинувати третьою дозою Pfizer громадян старше 60 років.

Теми: Ізраїльвакцинація


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