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Президент Израиля получил третью дозу вакцины Pfizer

Суббота, 31 июля 2021, 04:47

Президент Израиля Ицхак Герцог в пятницу получил третью дозу вакцины от коронавируса, начав кампанию вакцинации бустерными дозами людей старше 60 лет, для замедления распространения штамма Дельта.

Источник: Reuters

Детали: 60-летний Герцог получил бустерную дозу вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 (PFE.N) в медицинском центре Шеба в Рамат-Гане возле Тель-Авива.

Вместе с президентом бустерную дозу вакцины получила и его жена.

Супругов сопровождал премьер-министр Нафтали Беннетт, который подчеркнул важность ускоряющих прививок в борьбе с пандемией COVID-19.

"Израиль является первопроходцем в продвижении третьей дозы для людей в возрасте 60 лет и старше", - сказал Беннетт.

Усилительная кампания, которая проводится организациями здравоохранения, эффективно преобразует Израиль на полигон для испытания третьей дозы до принятия Управлением по контролю над продуктами и лекарствами США (FDA).

Предыстория:

  • Израиль был мировым лидером по внедрению вакцинации, и около 57% из 9,3 миллиона населения были дважды вакцинированы, что составляло 87% людей в возрасте шестидесяти лет и более 90% людей старше 70 лет.
  • Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.
  • Со следующей недели в Израиле начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer граждан старше 60 лет.

Темы: Израильвакцинация
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