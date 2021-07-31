Милованов об Данилюке, от которого получил в глаз: "неадекватный", но "нормальный человек"

По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому Данилюва не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.

Источник: Facebook-страница советника председателя ОПУ Тимофея Милованова

Прямая речь: "Вчера Александр Данилюк ударил меня. Что произошло если забыть о фамилии?

Кандидат на голову Бюро Экономической Безопасности пригласил к себе на день рождения председателя конкурсной комиссии по отбору головы. И ударил его.

Почему? Потому кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса".

Детали: Милованов утверждает, что Данилюк считает себя "реформатором". Хотя, по его словам, из-за давления на комиссию, которая избирает главу БЭБ, Данилюк - "гопник".

Прямая речь: "Подумайте, хотите ли вы иметь головой БЭБ человека, который бьется вместо того, чтобы правильно заполнить документы или пойти в суд обжаловать решение об отказе в допуске к конкурсу, если она считает себя правой".

Милованов добавил, что должность председателя БЭБ требует сильной психической стабильности, а Данилюк "показал, как он реагирует на стресс".

Также, по его словам, кандидаты, которых не допустили, будут пытаться дискредитировать конкурс, используя нечестных правоохранителей и об этом ему говорил сам Данилюк.

Милованов утверждает, что они с Данилюком друзья и он не знал о решении комиссии, когда принимал приглашение на день рождения: "Его действия были неадекватны. И такое неприемлемо. Но это отдельный эпизод. В целом он нормальный человек".

Он также добавил, что сначала разговор с Данилюком был конструктивным, а потом он стал неадекватным.

Предыстория: 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.

Глава этой комиссии - Милованов.

Напомним:

30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.