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За час кампанії з вакцинації Україна отримала майже 12 млн вакцин – Ляшко

Субота, 31 липня 2021, 16:17
За час кампанії з вакцинації Україна отримала майже 12 млн вакцин – Ляшко

Станом на 31 липня Україна отримала майже 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, що дозволяє до кінця літа зробити 10 мільйонів щеплень, як раніше обіцяв міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook 

Пряма мова: "На сьогодні в Україну від початку кампанії імунізації проти COVID-19 прибули 11 929 056 доз вакцин. А це значить, що до кінця літа ми точно матимемо чим зробити обіцяні 10 млн щеплень.

З цих вакцин:

  • 4 137 500 доз від COVAX;
  • 153 600 доз гуманітарної допомоги від країн ЄС;
  • 7 637 956 доз за кошти державного бюджету".

Деталі: Лише на цьому тижні, за словами міністра, Україна отримала 430 тисяч доз вакцини від компанії Pfizer-BioNTech, 764 тисячі препарату CoronaVac від Sinovac Biotech. Також 31 липня розвантажують ще 1,5 млн доз цієї вакцини. 

Що передувало: Наразі повністю імунізовані від коронавірусу 2 мільйони українців. Кампанія з вакцинації в Україні стартувала наприкінці лютого. Водночас, перед тим як очолити Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко обіцяв вакцинувати за літо 5 мільйонів громадян, для цього потрібно зробити 10 мільйонів щеплень. 

Наразі працює понад 350 центрів масової вакцинації.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусЛяшко ВікторМОЗ
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