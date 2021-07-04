"Нам прикро, боляче, але не соромно" – Зеленський про матч збірної України з командою Англії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на поразку збірної України у матчі з Англією у чвертьфіналі Євро-2020.

Джерело: Зеленський у facebook

Пряма мова: "Жодна поразка не зламає Україну!

Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі!

Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у топ-8 найсильніших команд Європи.

Ми здобули кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія та багато інших.

Ми маємо чудову молоду команду, яка отримала надважливий досвід і стала ще сильнішою.

Ми маємо чудовий тренерський штаб, який став ще мудрішим.

А отже, наші головні перемоги – попереду!

Я вірю, що ми обов’язково проб’ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу!

І найголовніше!

Ми маємо найкращу на турнірі групу підтримки!

"Україна, Україна!", що лунало в Амстердамі, Бухаресті, Глазго та Римі, було чути в Києві!

І на всю Європу було чути "Україна, Україна!", що лунало у фан-секторах, пабах і на звичайних кухнях Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, Донецька, Луганська, Сімферополя, Ялти і КОЖНОГО куточка України!

Весь цей час ми були однією командою!

Весь цей час – справді ЄДИНА УКРАЇНА!

Продовжуймо це!

Завтра. Післязавтра. ЗАВЖДИ!"

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