"Нам прикро, боляче, але не соромно" – Зеленський про матч збірної України з командою Англії
Президент України Володимир Зеленський відреагував на поразку збірної України у матчі з Англією у чвертьфіналі Євро-2020.
Джерело: Зеленський у facebook
Пряма мова: "Жодна поразка не зламає Україну!
Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі!
Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у топ-8 найсильніших команд Європи.
Ми здобули кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія та багато інших.
Ми маємо чудову молоду команду, яка отримала надважливий досвід і стала ще сильнішою.
Ми маємо чудовий тренерський штаб, який став ще мудрішим.
А отже, наші головні перемоги – попереду!
Я вірю, що ми обов’язково проб’ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу!
І найголовніше!
Ми маємо найкращу на турнірі групу підтримки!
"Україна, Україна!", що лунало в Амстердамі, Бухаресті, Глазго та Римі, було чути в Києві!
І на всю Європу було чути "Україна, Україна!", що лунало у фан-секторах, пабах і на звичайних кухнях Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, Донецька, Луганська, Сімферополя, Ялти і КОЖНОГО куточка України!
Весь цей час ми були однією командою!
Весь цей час – справді ЄДИНА УКРАЇНА!
Продовжуймо це!
Завтра. Післязавтра. ЗАВЖДИ!"
Передісторія:
- Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишає турнір.