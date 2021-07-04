Шевченко: "Найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли"

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку у матчі з Англією з рахунком 0:4 в матчі чвертьфіналу Євро-2020.

Джерело: Sport.ua

Пряма мова: "Сьогодні найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли. Особливо на другому поверсі, де ми знали, що у Англії є перевага.

Втратили Кривцова, і він міг скласти їм конкуренцію в повітрі. Для нас відчутна втрата. Пропустили на старті першого і другого тайму – це моменти, де ми не дограли".

"Команда не відмовлялася від своєї структури, від своїх принципів.

Були моменти, де ми контролювали м'яч, створювали шанси.

Звичайно, є у них перевага в класі. Якби у нас були всі гравці здорові протягом турніру, були в кращій формі, то, думаю, все одно було б важко повторити цей результат".

"Підсумки Євро? Я не буду зараз підводити підсумки Євро. Приїдемо в Київ – і підведемо підсумок. Що було добре, що погано".

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