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Скандал з російським фільмом в автобусі: "слуга народу" заступився за водія

П'ятниця, 31 січня 2020, 12:46
Скандал з російським фільмом в автобусі: слуга народу заступився за водія

Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар заявив, що в Україні немає жодних обмежень на демонстрацію російського кіно і заступився за водіїв автобуса, який відмовивсь вимкнути російську стрічку на прохання пасажирів і нахамив їм.

Джерело: пост Брагара у Facebook

Пряма мова: "Не існує жодних законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час автобусних перевезень".

Деталі: Брагар також опублікував депутатське звернення до директора компанії-перевізника, у якому назвав дії пасажирів, які просили вимкнути російський фільм, направленими на "розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі… приниження національної честі та гідності" і нагадав, що це тягне за собою "кримінальну відповідальність".

Брагар вказав у своєму зверненні імена пасажирок, які просили вимкнути фільм, але не зазначив імені водія, проти якого просив "припинити будь-які утиски".  

Також, судячи зі звернення, "слуга народу" не дізнавався, чи вже звільнили водія, який хамив пасажирам, бо вказав у своєму листі, що просить "поновити на посаді, або не звільняти водія".

Що було раніше: 27 січня водій автобуса, який їхав з Луцька до Києва, відмовився вимкнути російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу, і почав штовхати дівчину, яка це знімала на телефон. На знак протесту дівчата вийшли з автобуса. 

Компанія-перевізник Winew і Bus Trans заявила, що шокована вчинком водіїв, вибачилась за "неприпустиму поведінку працівників фірми" і додала, що "подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому".

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Передісторія:

  • 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • 16 липня 2019 року закон набув чинності.
  • Він закріплює, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
  • Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності.

Українська правда
Теми: Слуга народуРосіямоваскандал
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