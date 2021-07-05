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Майже половина українців не дивляться Євро-2020 – соціологія

Понеділок, 5 липня 2021, 14:32

Більш ніж половина українців (54%) дивляться матчі Євро-2020, а 46% - взагалі не дивляться.

Джерело: опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Деталі: 45% опитаних вважають себе футбольними вболівальниками, 54% – не вважають. Більше тих, хто вважає себе фаном футболу, серед мешканців Заходу, старшого покоління та чоловіків. 

З 54% українців, які дивляться матчі Євро-2020, 14% дивляться усі ігри, а 40% - лише окремі. 46% не дивляться чемпіонат взагалі.

36% вірять в те, що чемпіоном Європи стане Україна. 18% переконані, що це буде Англія, 15% – Італія, 10% – Іспанія, 7% – Бельгія, 2% – Данія, по 1% – Швейцарія та Чехія. Цікаво, що в перемогу національної збірної більше вірять молодь та жінки.

Довідково: Соціологію провели телефоном, вибіркова сукупність: 2200 респондентів. Терміни проведення: 30 червня – 2 липня 2021 року.

Нагадаємо: 3 липня збірна України в 1/4 фіналу поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишила турнір.

У півфіналі турніру зіграють Італія з Іспанією (6 липня) та Англія з Данією (7 липня).

Українська правда
Теми: Євро-2020футболсоціологіяукраїнці


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