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Заяви Лукашенка мають проходити факт-чекінг: МЗС про "зброю з України"

Понеділок, 5 липня 2021, 15:06

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про контрабанду зброї з України не відповідають дійсності.

Джерело: Кулеба на форумі "Україна 30. Міжнародна політика"

Пряма мова: "Щодо заяв Олександра Лукашенка, то він любитель таких резонансних заяв. Він розмовляє дуже часто заголовками, які відразу потрапляють у медіа.

Тут треба зберігати спокій і завжди розуміти, що Олександр Лукашенко - це людина, щодо якої треба робити ретельний факт-чекінг. І запевняю вас, що заява його про контрабанду зброї з України до Білорусі не пройде жоден факт-чекінг, тому що це просто не відповідає дійсності за жодними параметрами, як і його заява про те, що кордон закритий".

Деталі: Крім того, за словами Кулеби, Україна не може покладатися на Білорусь під керівництвом Лукашенка: "ми не можемо дозволити собі мати будь-який важіль впливу на Україну".

На думку міністра, Україна має диверсифікувати постачання пального з Білорусі.

Водночас, Кулеба додав, що продаж пального Україні – це важлива складова економіки Білорусі, тому "Лукашенко зараз не стріляє собі в ногу, намагаючись використати цей важіль".

Передісторія:

  • 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
  • Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтвердили закриття кордону із Білоруссю.
  • 3 липня Державна прикордонна служба України заявила, що у пропускних операціях на кордоні з Білоруссю не спостерігається жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону.
  • Українські прикордонники повідомили, що з початку року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї, а Білорусь за 5 місяців на кордоні з Україною – 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів.

Українська правда
Теми: МЗСЛукашенкозброяУкраїнаБілорусь


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