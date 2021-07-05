Заяви Лукашенка мають проходити факт-чекінг: МЗС про "зброю з України"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про контрабанду зброї з України не відповідають дійсності.
Джерело: Кулеба на форумі "Україна 30. Міжнародна політика"
Пряма мова: "Щодо заяв Олександра Лукашенка, то він любитель таких резонансних заяв. Він розмовляє дуже часто заголовками, які відразу потрапляють у медіа.
Тут треба зберігати спокій і завжди розуміти, що Олександр Лукашенко - це людина, щодо якої треба робити ретельний факт-чекінг. І запевняю вас, що заява його про контрабанду зброї з України до Білорусі не пройде жоден факт-чекінг, тому що це просто не відповідає дійсності за жодними параметрами, як і його заява про те, що кордон закритий".
Деталі: Крім того, за словами Кулеби, Україна не може покладатися на Білорусь під керівництвом Лукашенка: "ми не можемо дозволити собі мати будь-який важіль впливу на Україну".
На думку міністра, Україна має диверсифікувати постачання пального з Білорусі.
Водночас, Кулеба додав, що продаж пального Україні – це важлива складова економіки Білорусі, тому "Лукашенко зараз не стріляє собі в ногу, намагаючись використати цей важіль".
Передісторія:
- 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
- Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтвердили закриття кордону із Білоруссю.
- 3 липня Державна прикордонна служба України заявила, що у пропускних операціях на кордоні з Білоруссю не спостерігається жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону.
- Українські прикордонники повідомили, що з початку року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї, а Білорусь за 5 місяців на кордоні з Україною – 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів.