Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заяви Лукашенка мають проходити факт-чекінг: МЗС про "зброю з України"

Понеділок, 5 липня 2021, 15:06
Заяви Лукашенка мають проходити факт-чекінг: МЗС про зброю з України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про контрабанду зброї з України не відповідають дійсності.

Джерело: Кулеба на форумі "Україна 30. Міжнародна політика"

Пряма мова: "Щодо заяв Олександра Лукашенка, то він любитель таких резонансних заяв. Він розмовляє дуже часто заголовками, які відразу потрапляють у медіа.

Тут треба зберігати спокій і завжди розуміти, що Олександр Лукашенко - це людина, щодо якої треба робити ретельний факт-чекінг. І запевняю вас, що заява його про контрабанду зброї з України до Білорусі не пройде жоден факт-чекінг, тому що це просто не відповідає дійсності за жодними параметрами, як і його заява про те, що кордон закритий".

Деталі: Крім того, за словами Кулеби, Україна не може покладатися на Білорусь під керівництвом Лукашенка: "ми не можемо дозволити собі мати будь-який важіль впливу на Україну".

На думку міністра, Україна має диверсифікувати постачання пального з Білорусі.

Водночас, Кулеба додав, що продаж пального Україні – це важлива складова економіки Білорусі, тому "Лукашенко зараз не стріляє собі в ногу, намагаючись використати цей важіль".

Передісторія:

  • 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
  • Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтвердили закриття кордону із Білоруссю.
  • 3 липня Державна прикордонна служба України заявила, що у пропускних операціях на кордоні з Білоруссю не спостерігається жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону.
  • Українські прикордонники повідомили, що з початку року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї, а Білорусь за 5 місяців на кордоні з Україною – 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСЛукашенкозброяУкраїнаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дороном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
Усі новини...
Реклама: