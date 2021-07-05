Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Понеділок, 5 липня 2021, 23:49

Вертоліт Ingenuity здійснив дев’ятий політ над поверхнею Марсу, який наразі є найдовшим з усіх раніше виконаних. 

Джерело: Twitter NASA

Дослівно: "Гвинтокрил завершив свій дев’ятий і найбільш складний політ, пролетівши 166,4 секунди із швидкістю 5 метрів за секунду. Погляньте на цей знімок тіні Ingenuity, зроблений за допомогою його навігаційної камери". 

Деталі: Тобто вертоліт зміг протриматись над поверхнею планети 166 секунди. 

Що передувало: Під час 5-го польоту над Марсом вертоліт Ingenuity завершив свою першу односторонню подорож.

Передісторія:

  • Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.
  • Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.
  • Марсовий вертоліт NASA Ingenuity 30 квітня здійснив четвертий політ на Червоній планеті.

Українська правда
Теми: космос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: J&J, перші COVID-сертифікати в "Дії"

В Ізраїлі спостерегли зниження ефективності Pfizer проти інфекцій

5 липня на передовій загинув майор Богдан Бродовський

ФотоВертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу

Усі новини...
космос
Повернення корабля Dragon відклали через очікувану негоду у Флориді
Разом із Безосом у космос полетить 82-річна пілотеса
Мільярдер Бренсон полетить у космос у липні – можливо, раніше за Безоса
Останні новини
09:16
У Києві громадський транспорт працюватиме довше через Atlas Weekend
09:06
Антимонопольники вивчають можливу змову на ринку електроенергії
09:03
У Росії зник пасажирський літак із 29 людьми на борту
08:54
Майже 3 мільйони щеплень проти COVID зроблено в Україні 
08:34
ЄС засудив зрив ЛГБТ-прайду та побиття журналістів у Тбілісі
08:21
За добу в Україні зареєстрували 541 хворого на COVID, із них 11 – медики
08:00
Головні новини понеділка і ночі: J&J, перші COVID-сертифікати в "Дії"
07:57
Окупанти гатили з ПТРК біля Чермалика
07:16
Німеччина зняла заборону на в’їзд для мандрівників з Британії та Росії
06:16
Філіппіни витягли чорну скриньку з військового літака, що зазнав аварії
Усі новини...