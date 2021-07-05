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Вертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Понеділок, 5 липня 2021, 23:49
Вертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Вертоліт Ingenuity здійснив дев’ятий політ над поверхнею Марсу, який наразі є найдовшим з усіх раніше виконаних. 

Джерело: Twitter NASA

Дослівно: "Гвинтокрил завершив свій дев’ятий і найбільш складний політ, пролетівши 166,4 секунди із швидкістю 5 метрів за секунду. Погляньте на цей знімок тіні Ingenuity, зроблений за допомогою його навігаційної камери". 

Деталі: Тобто вертоліт зміг протриматись над поверхнею планети 166 секунди. 

Що передувало: Під час 5-го польоту над Марсом вертоліт Ingenuity завершив свою першу односторонню подорож.

Передісторія:

  • Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.
  • Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.
  • Марсовий вертоліт NASA Ingenuity 30 квітня здійснив четвертий політ на Червоній планеті.

Українська правда

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Теми: космос
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