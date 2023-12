Вертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Вертоліт Ingenuity здійснив дев’ятий політ над поверхнею Марсу, який наразі є найдовшим з усіх раніше виконаних.

Джерело: Twitter NASA

Дослівно: "Гвинтокрил завершив свій дев’ятий і найбільш складний політ, пролетівши 166,4 секунди із швидкістю 5 метрів за секунду. Погляньте на цей знімок тіні Ingenuity, зроблений за допомогою його навігаційної камери".

#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁

The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity’s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/zUIbrr7Qw9