Окупанти гатили з ПТРК біля Чермалика

На Донбасі 5 липня було 9 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі Пісків противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, неподалік Новозванівки - з гранатометів різних систем.

Поблизу Чермалика російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.

Біля Новотошківського збройні формування Росії обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Причепилівка та Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо: Крім того, як уже повідомлялося, 5 липня на Донбасі загинув майор Богдан Бродовський, заступник начальника тилу логістики 93 ОМБр Холодний Яр. Ще троє військових отримали поранення.