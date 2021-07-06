Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти гатили з ПТРК біля Чермалика

Вівторок, 6 липня 2021, 07:57

На Донбасі 5 липня було 9 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі Пісків противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, неподалік Новозванівки - з гранатометів різних систем.

Поблизу Чермалика російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.

Біля Новотошківського збройні формування Росії обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Причепилівка та Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо: Крім того, як уже повідомлялося, 5 липня на Донбасі загинув майор Богдан  Бродовський, заступник начальника тилу логістики 93 ОМБр Холодний Яр. Ще троє військових отримали поранення.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 6 липня: відповідь на петицію щодо Татарова, свіжа соціологія

ПА ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію з вимогами до Росії

Зеленський теж має прийти на засідання ТСК щодо "вагнерівців" – Порошенко

Справа "вагнерівців": ТСК хоче офіційно почути СБУ і Порошенка

Через навчання Sea Breeze росіяни "запускали" ракети С-400

Чоловіка розстріляли у центрі Стрия: поліція оголосила спецоперацію – ЗМІ

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Один військовий загинув і троє поранені внаслідок обстрілу – ООС
Окупанти шість разів порушили “тишу” на Донбасі, є поранений
На Сході України від обстрілу загинув військовий медик
Останні новини
21:53
ОПУ, СБУ, ДБР та інші: в Україні "впали" сайти держустанов
21:27
Новини 6 липня: відповідь на петицію щодо Татарова, свіжа соціологія
20:56
ПА ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію з вимогами до Росії
20:22
Правління Нафтогазу отримало 610 млн винагороди у збитковому 2020 році
20:04
Зеленський теж має прийти на засідання ТСК щодо "вагнерівців" – Порошенко
19:40
Українську газотранспортну систему варто адаптувати для біометану та водню – оператор
19:23
Спецпредставниця ОБСЄ в Україні Ґрау йде з ТКГ – ЗМІ
19:13
ФСБ затримала консула Естонії у Санкт-Петербурзі
19:12
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
18:52
В Київській мерії вибухівку не знайшли
Усі новини...