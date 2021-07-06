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Напередодні засідання ТКГ росіяни влаштували провокацію новому модератору від ОБСЄ

Вівторок, 6 липня 2021, 17:06
Напередодні засідання ТКГ росіяни влаштували провокацію новому модератору від ОБСЄ

Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російська сторона влаштувала провокацію на засіданні політичної підгрупи.

Джерело: представник ОРДО в ТКГ журналіст Сергій Гармаш у Facebook

Деталі: За словами Гармаша, 6 липня в політичній робгрупі ТКГ був дебют нового модератора від ОБСЄ Сильвії Берман. Представник Росії Дмитрієвський, користуючись недосвідченістю людини, спровокував її на оголошення неформальної консультації - формальним засіданням, повідомляє журналіст.

При підключенні до віртуальної "кімнати переговорів" українська сторона побачила там Майю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність, яку сторона агресора неодноразово намагалася долучити до переговорів і легалізувати як сторону.

Зважаючи на таку провокацію українська сторона була змушена покинути "кімнату переговорів".

Пряма мова: "Згодом вийшли і всі інші. Пані Берман опинилася в незручній ситуації: одна, на тлі самовара ... Фактично, Дмитрієвський підставив її своєю провокацією. Але це хороша наука, нехай згадує, як працювати з росіянами (була послом Франції в Москві) .

На жаль, ніяких змін у Мінському процесі, сьогоднішня зустріч з новим модератором від ОБСЄ не віщує. Ми віртуально познайомилися. В особистому спілкуванні вона дуже приємна жінка. Але на загальній неформальній сесії новий модератор заявила про збереження старих "практик", якими попередній модератор, власне, і завів роботу підгрупи в глухий кут.

А саме: "не цікавитися статусом учасників робочої групи". Тобто, не питати, хто вони і кого і з членів ТКГ представляють. Хоча в Комплексі заходів прямо записано, що робочі групи "відображають склад ТКГ", а на сьогоднішній день "люди з Донецька і Луганська" офіційно не представляють нікого з членів ТКГ...

По суті, "цей шлях" означає, що в процесі так і не з'явиться інша сторона конфлікту: Росія буде заявляти, що вона посередник, а її маріонетки з Луганська і Донецька будуть продовжувати самопроголошувати себе "сторонами конфлікту", не маючи при цьому ніякої суб'єктності. Ну а якщо немає другої сторони, то і конструктивний діалог неможливий ... Шкода, якщо зміна модераторів перетвориться в упущений шанс почати реальний діалог про політичне врегулювання. Завтра ТКГ. Очікується оголошення ще однієї кадрової ротації, більш високого рівня".

Додатково: 7 липня має відбутися засідання Тристоронньої контактної групи, у вівторок працювали робочі підгрупи ТКГ.

Передісторія:

  • У 2014 році Пирогова вступила до лав т.зв. "ДНР", а з 2015 року очолювала "департамент державної інформаційної політики Міністерства інформації ДНР", але потім була звільнена. 26 червня 2018 року Шевченківський райсуд Чернівців заочно засудив Майю Пирогову до 10 років ув'язнення.
  • У січні 2021 року Росія самостійно розширила свою делегацію в ТКГ "громадськими радниками" з ОРДЛО. Росіяни підключили до ТКГ донецьких колаборантів Майю Пирогову і Владислава Тепличка, а з Луганська – Оксану Дібас та Юрія Барбашева.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угоди
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