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Зеленський розраховує на залучення США до будь-яких перемовин щодо Донбасу

Середа, 7 липня 2021, 12:42
Зеленський розраховує на залучення США до будь-яких перемовин щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на допомогу США в завершенні війни на сході України завдяки їх приєднанню до переговорів у "нормандському форматі" або участі в будь-якому іншому паралельному форматі.

Джерело: Зеленський під час брифінгу в Вільнюсі, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Я виступав за розширення "нормандського формату". Насправді це може бути інший, паралельний формат, щоб не "ламати" домовленості всередині "нормандського формату". Але мені здається, від кількості форматів якість не змінюється. Якщо Росія ... захоче нарешті завершити війну, то вона її завершить, незважаючи на кількість приєднаних держав і форматів. Але я справді хотів би, щоб міць США допомогла в завершенні цієї трагедії в центрі Європи в ХХІ столітті".

Деталі: Він наголосив, що у "нормандському" процесі відбувається "процес гальмування", тому "виступає за приєднання до нього потужних геополітичних гравців, які могли би вплинути на Російську Федерацію, а отже - і на завершення війни на Донбасі".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський пропонує залучити до перемовин щодо Донбасу представників США, Великої Британії і Канади.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСШАнормандський форматДонбасвійна
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