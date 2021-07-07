Відсторонений Мамедов просить СБУ показати "таємні листи" Венедіктовій щодо нього

Адвокати заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова звернулись до Служби безпеки України через інформацію про "таємні листи", які нібито стали причиною усунення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

Джерело: коментар адвоката Артура Лагоміни, наданий УП; співрозмовник УП у правоохоронних органах

Пряма мова Лагоміни: "Чи надсилались упродовж червня-липня 2021 року СБУ на адресу Офісу Генерального прокурора будь-які листи відносно Мамедова? Якщо так, то просимо просимо надати копії цих листів. Це необхідної для захисту прав та законних інтересів клієнта."

Деталі: Представники Мамедова також вимагають документального підтвердження та обґрунтування.

Правозахисники після зустрічі з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою говорили, що вона сама посилалась на наявність "таємних листів від СБУ".

За даними джерела УП у правоохоронних органах, Венедіктову поінформували, що відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни" та блокування йому доступу до держтаємниці може призупинити покарання представників Росії та підконтрольних їй окупаційних адміністрацій за воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях.

Мамедов, зокрема, включений до групи прокурорів у кримінальному провадженні за фактом збиття літака MH17 та очолює українську групу у складі міжнародної спільної слідчої групи. Також він бере участь у переговорному процесі щодо збиття українського літака в небі над Іраном

"Українська правда" звернулась по коментар до СБУ, а також пресслужби Ірини Венедіктової щодо "таємних листів" і причин відсторонення Мамедова відповідно. Відповіді поки не надійшли.

Передісторія:

Гюндуз Мамедов курував напрямок воєнних злочинів і окупованих територій з 2016 року: спершу у прокуратурі АР Криму, а потім вже у керівництві Офісу генпрокурора, куди прийшов за часів Руслана Рябошапки.

Після звільнення його команди залишився працювати з Венедіктовою, але довгий час перебував у конфлікті з генпрокуроркою.

29 червня Венедіктова позбавила Мамедова керівництва Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Новим керівником став Максим Якубовський. Він до роботи в органах прокуратури працював в "Українському виборі" Віктора Медведчука.

За день генпрокурорка Ірина Венедіктова забрала Департамент під своє керівництво.

Мамедова також позбавили доступу до державної таємниці.

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