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Передумала: Венедіктова забрала собі "Департамент війни"

Четвер, 1 липня 2021, 12:06

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова через день після передачі Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту своєму заступнику Максиму Якубовському забрала його під своє керівництво. 

Джерело: зміни до наказу "Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора" від 30.06.

Деталі: Як йдеться у змінах до відповідного наказу вона доручила забрати цей департамент у Якубовського та включити його до сфери відповідальності генерального прокурора. 

Що передувало: 29 червня новим керівником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту став Максим Якубовський замість Гюндуза Мамедова. Якубовський до роботи в органах прокуратури працював в "Українському виборі" Віктора Медведчука

Чому це важливо: Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту представляють обвинувачення у справах щодо злочинів вчинених на Донбасі та в окупованому Криму. 

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Нагадаємо:

  • У серпні 2020 року одразу кілька правозахисних організацій заявили про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.
  • Гюндуз Мамедов курував напрямок воєнних злочинів і окупованих територій з 2016 року: спершу у прокуратурі АР Криму, а потім вже у Офісі генпрокурора, куди прийшов за часів Руслана Рябошапки.
  • Після звільнення його команди залишився працювати з Венедіктовою, але довгий час перебував у конфлікті з генпрокуроркою. 

Українська правда
Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурора


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