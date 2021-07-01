Передумала: Венедіктова забрала собі "Департамент війни"

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова через день після передачі Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту своєму заступнику Максиму Якубовському забрала його під своє керівництво.

Джерело: зміни до наказу "Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора" від 30.06.

Деталі: Як йдеться у змінах до відповідного наказу вона доручила забрати цей департамент у Якубовського та включити його до сфери відповідальності генерального прокурора.

Що передувало: 29 червня новим керівником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту став Максим Якубовський замість Гюндуза Мамедова. Якубовський до роботи в органах прокуратури працював в "Українському виборі" Віктора Медведчука.

Чому це важливо: Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту представляють обвинувачення у справах щодо злочинів вчинених на Донбасі та в окупованому Криму.

Читайте також: Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун

Нагадаємо: