Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Передумала: Венедіктова забрала собі "Департамент війни"

Четвер, 1 липня 2021, 12:06
Передумала: Венедіктова забрала собі Департамент війни

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова через день після передачі Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту своєму заступнику Максиму Якубовському забрала його під своє керівництво. 

Джерело: зміни до наказу "Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора" від 30.06.

Деталі: Як йдеться у змінах до відповідного наказу вона доручила забрати цей департамент у Якубовського та включити його до сфери відповідальності генерального прокурора. 

Що передувало: 29 червня новим керівником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту став Максим Якубовський замість Гюндуза Мамедова. Якубовський до роботи в органах прокуратури працював в "Українському виборі" Віктора Медведчука

Чому це важливо: Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту представляють обвинувачення у справах щодо злочинів вчинених на Донбасі та в окупованому Криму. 

Читайте також: Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун

Нагадаємо:

  • У серпні 2020 року одразу кілька правозахисних організацій заявили про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.
  • Гюндуз Мамедов курував напрямок воєнних злочинів і окупованих територій з 2016 року: спершу у прокуратурі АР Криму, а потім вже у Офісі генпрокурора, куди прийшов за часів Руслана Рябошапки.
  • Після звільнення його команди залишився працювати з Венедіктовою, але довгий час перебував у конфлікті з генпрокуроркою. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Венедіктова
Як не варто звільняти чиновників під час війни 
Зеленський призначив Венедіктову послом в Ліхтенштейні за сумісництвом
Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: