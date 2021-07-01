Передумала: Венедіктова забрала собі "Департамент війни"
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова через день після передачі Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту своєму заступнику Максиму Якубовському забрала його під своє керівництво.
Джерело: зміни до наказу "Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора" від 30.06.
Деталі: Як йдеться у змінах до відповідного наказу вона доручила забрати цей департамент у Якубовського та включити його до сфери відповідальності генерального прокурора.
Що передувало: 29 червня новим керівником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту став Максим Якубовський замість Гюндуза Мамедова. Якубовський до роботи в органах прокуратури працював в "Українському виборі" Віктора Медведчука.
Чому це важливо: Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту представляють обвинувачення у справах щодо злочинів вчинених на Донбасі та в окупованому Криму.
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Нагадаємо:
- У серпні 2020 року одразу кілька правозахисних організацій заявили про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.
- Гюндуз Мамедов курував напрямок воєнних злочинів і окупованих територій з 2016 року: спершу у прокуратурі АР Криму, а потім вже у Офісі генпрокурора, куди прийшов за часів Руслана Рябошапки.
- Після звільнення його команди залишився працювати з Венедіктовою, але довгий час перебував у конфлікті з генпрокуроркою.