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В Україні встановлено новий рекорд щеплень проти коронавірусу

П'ятниця, 9 липня 2021, 08:49
УП

8 липня в Україні проти COVID-19 вакцинували 109 160 осіб – це найбільша добова кількість щеплень за 4,5 місяці вакцинальної кампанії. 

Джерело: МОЗ

Дослівно: "В Україні новий рекорд щеплень за добу! 109 160 людей вакциновано проти COVID-19 8 липня 2021 року. Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані - 64 344 людина".

Деталі: Попередній рекорд було встановлено напередодні 104 680 щеплень.

У цей четвер працювали 724 мобільні бригади, 1 525 пунктів щеплення; 35 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено  2 223 408 людей, з них першу дозу вакцини отримали 2 223 406 людей, обидві дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено  3 306 008 щеплень.

 

Станом на 8 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 786 299 людей.

Передісторія:

  • Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
  • На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19. 
  • У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяCovid-2019здоров'я


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