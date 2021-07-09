В Україні встановлено новий рекорд щеплень проти коронавірусу

8 липня в Україні проти COVID-19 вакцинували 109 160 осіб – це найбільша добова кількість щеплень за 4,5 місяці вакцинальної кампанії.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "В Україні новий рекорд щеплень за добу! 109 160 людей вакциновано проти COVID-19 8 липня 2021 року. Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані - 64 344 людина".

Деталі: Попередній рекорд було встановлено напередодні 104 680 щеплень.

У цей четвер працювали 724 мобільні бригади, 1 525 пунктів щеплення; 35 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них першу дозу вакцини отримали 2 223 406 людей, обидві дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 3 306 008 щеплень.

Станом на 8 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 786 299 людей.

Передісторія:

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП