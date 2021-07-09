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Ставлення росіян до Навального після ув'язнення погіршилося – соціологія

П'ятниця, 9 липня 2021, 12:55
Ставлення росіян до Навального після ув'язнення погіршилося – соціологія

Згідно з соцопитуванням, проведеним в РФ, ставлення росіян до опозиційного політика Олексія Навального, який зараз сидить у в'язниці, за останні місяці погіршилося - всього 14% респондентів схвалюють його діяльність.

Джерело: "Левада-центр"

Деталі: Схвалення діяльності Навального знижується - у вересні 2020 року його діяльність схвалювали 20% росіян, а в червні 2021 року - 14%.

Одночасно зросла кількість тих, хто ставиться до політика несхвально: відповідно – з 50% до 62%.

 

Найбільше діяльність Навального схвалюють респонденти 18-24 років: 24% схвалюють, 59% - не схвалюють. Найменше - респонденти 55 років і старше: 8% схвалюють, 67% не схвалюють.

Серед тих, хто схвалює діяльність президента РФ Володимира Путіна, 6% схвалюють і Навального, 71% - ні.

 

Довідка: Опитування проведене 24-30 червня 2021 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення об'ємом 1630 чоловік у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Передісторія: 

  • Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у комуНавального врятували в німецькій клініці Charité.
  • 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше".
  • 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей.

Українська правда

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Теми: РосіяНавальнийсоціологія
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