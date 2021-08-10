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Тимановська продала свою медаль

Вівторок, 10 серпня 2021, 00:35
Тимановська продала свою медаль

Легкоатлетка Христина Тимановська, яку білоруська команда зняла з Олімпійських ігор в Токіо після того, як вона розкритикувала тренерів, виставила на аукціон медаль Європейських ігор 2019 року.

Джерело: Reuters, Білоруський фонд спортивної солідарності

Деталі: Тимановська продавала медаль "в ​​підтримку вільних спортсменів Білорусі, які постраждали від дій режиму Лукашенка": самопроголошеного президента Олександра Лукашенка звинувачують в організації розгону демонстрантів і опозиції після президентських виборів. Репресії торкнулися спортсменів, деякі з яких були ув'язнені за участь у вуличних протестах.

Reuters пише, що станом на ранок понеділка ставки на медаль на eBay досягли 5200 доларів. Наразі медаль продана. Всі кошти будуть перераховані в Білоруський фонд спортивної солідарності.

У заяві фонду Тимановська сказала, що Європейські ігри були для неї надзвичайно важливі, тому що проводилися на домашній арені.

Передісторія:

  • Христина Тимановська заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів: Тимановська сказала, що її забрали з команди через "те, що я говорила у своєму Instagram про недбалість наших тренерів".
  • Спортсменка попросила міжнародного захисту. Вона отримала гуманітарну візу Польщі.
  • Тимановська відмовилася повертатися до Білорусі і заявила, що має намір продовжити свою спортивну кар'єру в Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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