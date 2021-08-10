Тимановська продала свою медаль
Легкоатлетка Христина Тимановська, яку білоруська команда зняла з Олімпійських ігор в Токіо після того, як вона розкритикувала тренерів, виставила на аукціон медаль Європейських ігор 2019 року.
Джерело: Reuters, Білоруський фонд спортивної солідарності
Деталі: Тимановська продавала медаль "в підтримку вільних спортсменів Білорусі, які постраждали від дій режиму Лукашенка": самопроголошеного президента Олександра Лукашенка звинувачують в організації розгону демонстрантів і опозиції після президентських виборів. Репресії торкнулися спортсменів, деякі з яких були ув'язнені за участь у вуличних протестах.
Reuters пише, що станом на ранок понеділка ставки на медаль на eBay досягли 5200 доларів. Наразі медаль продана. Всі кошти будуть перераховані в Білоруський фонд спортивної солідарності.
У заяві фонду Тимановська сказала, що Європейські ігри були для неї надзвичайно важливі, тому що проводилися на домашній арені.
Передісторія:
- Христина Тимановська заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів: Тимановська сказала, що її забрали з команди через "те, що я говорила у своєму Instagram про недбалість наших тренерів".
- Спортсменка попросила міжнародного захисту. Вона отримала гуманітарну візу Польщі.
- Тимановська відмовилася повертатися до Білорусі і заявила, що має намір продовжити свою спортивну кар'єру в Польщі.