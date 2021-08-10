Тимановская продала свою медаль
Легкоатлетка Кристина Тимановская, которую белорусская команда сняла с Олимпийских игр в Токио после того, как она раскритиковала тренеров, выставила на аукцион медаль Европейских игр 2019 года.
Источник: Reuters, Белорусский фонд спортивной солидарности
Детали: Тимановская продавала медаль "в поддержку свободных спортсменов Беларуси, пострадавших от действий режима Лукашенко": самопровозглашенного президента Александра Лукашенко обвиняют в организации разгона демонстрантов и оппозиции после президентских выборов. Репрессии коснулись спортсменов, некоторые из которых были заключены за участие в уличных протестах.
Reuters пишет, что по состоянию на утро понедельника ставки на медаль на eBay достигли 5200 долларов. Сейчас медаль продана. Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.
В заявлении фонда Тимановская сказала, что Европейские игры были для нее очень важны, потому что проводились на домашней арене.
Предыстория:
- Кристина Тимановская заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров: Тимановская сказала, что ее забрали из команды из-за "того, что я говорила в своем Instagram о халатности наших тренеров".
- Спортсменка попросила международной защиты. Она получила гуманитарную визу Польши.
- Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь и заявила, что намерена продолжить свою спортивную карьеру в Польше.