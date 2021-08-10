"Спорт поза політикою: "слуги"-олімпійці заступились за Магучіх

Українські олімпійські призери та народні депутати від партії влади "Слуга народу" Жан Беленюк та Ольга Саладуха виступили на захист української атлетки Ярослави Магучіх, яка ортимала хвилю хейту після спільного фото з росіянкою Марією Ласіцкене на Олміпіаді в Токіо.

Джерело: Беленюк і Саладуха у Facebook

Пряма мова Беленюка: "Спортсмени - особливі люди! Інколи, вони пізнають реалії життя трохи пізніше! Постійне перебування на зборах, всі проблеми і питання вирішує тренер, від тебе чекають лише високий результат, а що там коїться за вікном… в тебе нема ні часу, ні сил сконцентрувати увагу і розібратися! Тож, Я особисто розумію дівчину, яка в стані шаленої ейфорії обіймається з усіма навколо! Без жодної думки про те, як подібне буде сприйматися на Батьківщині.

Це вже з досвідом, коли і емоції краще контролюєш і навчаєшся трохи заглядати наперед і попередньо задаєш питання собі: "а як на це подивляться наші воїни на фронті, що захищаюсь країну від агресора?! Чи буде їм приємно, адже вони теж наші ГЕРОЇ і (знаю особисто) дуже вболівають і слідкують за нашими олімпійцями!!"- тоді починаєш пильнувати все, що коїться навколо тебе і все, що ти говориш, розуміючи, що в даний момент за тобою спостерігає увесь світ!

Але цькувати молоду дівчину за це - однозначно не правильно! Можливо проблема в тому, що їй ніхто не пояснив наслідки подібних речей.. Тоді це питання до представників нашої делегації.. знаю, що з представниками команди ОКР вели роз‘яснювальну роботу і заздалегідь попереджали як вести себе в тих чи інших ситуаціях, та відповідати на деякі питання!

Мені особисто дуже хотілося б, щоб спорт був поза політикою, але, він насправді дуже щільно інтегрований в політику! Особливо Олімпійскі ігри - це напевне найполітизованіші змагання сьогодення!".

Пряма мова Саладухи: "Щодо ситуації із Ярослава Магучих. Давайте будемо, насамперед, вирішувати системні проблеми у нашому спорті, а не витрачати час на пошук зради, де її немає.

Добре знаю Ярославу, як партнерку по збірній з легкої атлетики. Молода 19-ти річна дівчина є патріоткою, яка народилася уже в незалежній Україні. Вона перемагає під нашим прапором 🇺🇦 та гімном. У легкій атлетиці є традиція робити спільні фото медалістів після змагань. Так було і в цій ситуації. А фото, що облетіло соцмережі, зроблене в короткий часовий проміжок, коли не було срібної призерки з Австралії. І там немає нашої Ярослави під російським прапором, а є росіянка під українським.

Попросила би усіх з розумінням поставитися до ситуації. Так, Ярослава, могла десь передбачити таку ситуацію і уникати таких контактів із росіянкою. Очевидь, допустила помилку на емоціях, у стані ейфорії.

Розумію біль мільйонів українців через війну. Мені також щоденно щемить серце за рідним українським Донецьком, який довелося покинути в 2014-му, залишивши там все і головне частинку себе. У нас стільки, на перший погляд, проявів подвійних стандартів, коли в силу обставин 8-й рік у час війни ми і торгуємо з РФ і підтримуємо дипломатичні відносини і багато іншого. Тому так хейтити юну медалістку, призерку Олімпіади за фото не доречно. Давайте будемо стриманішими".

Деталі: Всім, кому не байдужий спорт, та слава України, спортсменка радить зосередитися на вирішенні системних проблем у спорті. А про складну ситуацію, мовляв, свідчить той "крик душі", що лунав від багатьох наших олімпійців під час та після змагань.

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