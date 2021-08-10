"Спорт вне политики:"слуги"-олимпийцы вступились за Магучих

Украинские олимпийские призеры и народные депутаты от партии власти "Слуга народа" Жан Беленюк и Ольга Саладуха выступили в защиту украинской атлетики Ярославы Магучих, которая ортимала волну хейта после совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимипиаде в Токио.

Источник: Беленюк и Саладуха в Facebook

Прямая речь Беленюка: "Спортсмены - особые люди! Иногда, они узнают реалии жизни немного позже! Постоянное пребывание на сборах, все проблемы и вопросы решает тренер, от тебя ждут только высокий результат, а что там творится за окном... у тебя нет ни времени, ни сил сконцентрировать внимание и разобраться! Поэтому, я лично понимаю девушку, которая в состоянии безумной эйфории обнимается со всеми вокруг! Без всякой мысли о том, как подобное будет восприниматься на Родине.

Это уже с опытом, когда и эмоции лучше контролируешь и учишься немного заглядывать вперед и предварительно задаешь вопрос себе: "А как на это посмотрят наши воины на фронте, которые защищают страну от агрессора?! Приятно ли им будет, ведь они наши ГЕРОИ и (знаю лично) очень болеют и следят за нашими олимпийцами!!- тогда начинаешь следить за всем, что происходит вокруг тебя и все, что ты говоришь, понимая, что в данный момент за тобой наблюдает весь мир!

Но травить молодую девушку за это - однозначно не правильно! Возможно, проблема в том, что ей никто не объяснил последствия подобных вещей.. Тогда этот вопрос к представителям нашей делегации.. знаю, что с представителями команды ОКР вели разъяснительную работу и заранее предупреждали как вести себя в тех или иных ситуациях, и отвечать на вопросы!

Мне лично очень хотелось бы, чтобы спорт был вне политики, но, он на самом деле очень плотно интегрирован в политику! Особенно Олимпийские игры - это наверное самые политизированные соревнования нашего времени".

Прямая речь Саладухи: "О ситуации с Ярославой Магучих. Давайте будем, прежде всего, решать системные проблемы в нашем спорте, а не тратить время на поиск предательства, там где его нет.

Хорошо знаю Ярославу, как партнершу по сборной по легкой атлетике. Молодая 19-летняя девушка является патриоткой, которая родилась уже в независимой Украине. Она побеждает под нашим флагом и гимном. В легкой атлетике есть традиция делать совместные фото медалистов после соревнований. Так и в этой ситуации. А фото, облетевшее соцсети, сделанное в короткий временной промежуток, когда не было серебряного призера из Австралии. И там нет нашей Ярославы под российским флагом, а есть россиянка под украинским.

Попросила бы всех с пониманием отнестись к ситуации. Да, Ярослава, могла бы предусмотреть такую ​​ситуацию и избегать таких контактов с россиянкой. Очевидной, допустила ошибку на эмоциях, в состоянии эйфории.

Понимаю боль миллионов украинцев из-за войны. У меня также ежедневно щемит сердце за родным украинским Донецком, который пришлось покинуть в 2014-м, оставив там все и главное частичку себя. У нас столько, на первый взгляд, проявлений двойных стандартов, когда в силу обстоятельств на 8-м году войны мы и торгуем с РФ и поддерживаем дипломатические отношения и многое другое. Поэтому так хейтить юную медалистку, призера Олимпиады за фото не уместно. Давайте будем сдержаннее".

Детали: Всем, кому не безразличен спорт, и слава Украины, спортсменка советует сосредоточиться на решении системных проблем в спорте. А о сложной ситуации, мол, свидетельствует тот "крик души", который раздавался от многих наших олимпийцев во время и после соревнований.

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