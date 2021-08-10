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Хто із спортивних функціонерів поїхав на Олімпіаду замість тренерів: список

Вівторок, 10 серпня 2021, 14:50
Фото: Олімпійський комітет

Серед української делегації на Олімпіаді в Токіо було 15 так званих "спортивних функціонерів", водночас не всі спортсмени змогли поїхати зі своїми тренерами. 

Джерело: BBC

Деталі: Зокрема, до Токіо вирушили загалом близько трьохсот осіб. Йдеться про спортсменів, тренерів, масажистів, лікарів та спаринг-партнерів. 

Водночас, до делегації потрапили і так звані "спортивні функціонери", переважно із Міністерства молоді та спорту. Йдеться про 15 осіб:

  • Міністр молоді і спорту – Вадим Гутцайт;
  • Президент Національного олімпійського комітету України – Сергій Бубка;
  • Перший заступник міністра молоді та спорту України – Сергій Симонов;
  • Заступник міністра молоді та спорту України – Ніна Уманець;
  • Заступник директора департаменту олімпійського спорту - начальник відділу аналітичного, науково-методичного забезпечення збірних команд та олімпійської підготовки Мінспорту – Тетяна Федюшина;
  • Начальник відділу єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів спорту Мінспорту – Олена Цигиця;
  • Начальник відділу ігрових літніх видів спорту Мінспорту – Юлія Буєва;
  • Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України – Наталія Коваленко;
  • Заступник виконавчого директора Національного олімпійського комітету України – Олександр Яковлєв;
  • Голова медичної місії Національного олімпійського комітету України – Ігор Олексенко;
  • Пресаташе делегації України на Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 – Катерина Жидкова;
  • Начальник міжнародного відділу Національного олімпійського комітету України – Неля Дем’янець;
  • Заступник голови Національного антидопінгового центру України – Ярослав Кручек;
  • Віцепрезидент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації легкої атлетики України – Равіль Сафіуллін;
  • Голова комісії Національного олімпійського комітету України зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю, президент Федерації стрільби України – Олег Волков.

Як зазначають в BBC, серед функціонерів є чинні політики – міністр Вадим Гутцайт, так і люди із політичним минулим. Зокрема, у делегації був колишній депутат від "Партії регіонів" та ексміністр молоді і спорту до 2014 року Равіль Сафіуллін. В делегації він зазначений як президент Федерації легкої атлетики України.

Також фото із олімпійського табору в Токіо постив нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич. Останній очолює Федерацію стрільби з лука. 

Що передувало: Депутат Верховної Ради олімпійський чемпіон Ігор у Токіо Жан Беленюк вважає, що можна було б скоротити кількість чиновників в офіційній делегації України на Олімпіаді на користь тренерів.

Перед цим українська спортсменка Марина Килипко стала п’ятою у стрибках із жердиною на Олімпіаді, проте розповіла, що показати кращий результат їй завадила відсутність тренера, якого в Токіо не відправила Федерація легкої атлетики.

Теми: спортОлімпіада


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