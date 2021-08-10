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Кто из спортивных функционеров поехал на Олимпиаду вместо тренеров: список

Вторник, 10 августа 2021, 14:50
Фото: Олимпийский комитет

Среди украинской делегации на Олимпиаде в Токио было 15 так называемых "спортивных функционеров", при этом не все спортсмены смогли поехать со своими тренерами.

Источник: BBC

Детали: В частности, в Токио отправились всего около трехсот человек. Речь идет о спортсменах, тренерах, массажистах, врачах и спарринг-партнерах.

В то же время, в делегацию попали и так называемые "спортивные функционеры", преимущественно из Министерства молодежи и спорта. Речь идет о 15 человек:

  • Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт;
  • Президент Национального олимпийского комитета Украины – Сергей Бубка;
  • Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины – Сергей Симонов;
  • Заместитель министра молодежи и спорта Украины – Нина Уманец;
  • Заместитель директора департамента олимпийского спорта – начальник отдела аналитического, научно-методического обеспечения сборных команд и олимпийской подготовки Минспорта – Татьяна Федюшина;
  • Начальник отдела единоборств, сложно-координационных и стрелковых летних олимпийских видов спорта Минспорта;
  • Начальник отдела игровых летних видов спорта Минспорта – Елена Цигица;
  • Исполнительный директор Национального олимпийского комитета Украины – Наталия Коваленко;
  • Заместитель исполнительного директора Национального олимпийского комитета Украины – Александр Яковлев;
  • Глава медицинской миссии Национального олимпийского комитета Украины – Игорь Олексенко;
  • Пресс-атташе делегации Украины на Играх ХХХІІ Олимпиады Токио-2020 – Екатерина Жидкова;
  • Начальник международного отдела Национального олимпийского комитета Украины – Неля Демьянец;
  • Заместитель председателя Национального антидопингового центра Украины – Ярослав Кручек;
  • Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины, президент Федерации легкой атлетики Украины – Равиль Сафиуллин;
  • Председатель комиссии Национального олимпийского комитета Украины по связям со СМИ и общественностью, президент Федерации стрельбы Украины – Олег Волков.

Как отмечают в BBC, среди функционеров есть действующие политики – министр Вадим Гутцайт, так и люди с политическим прошлым. В частности, в делегации был бывший депутат от "Партии регионов" и экс-министр молодежи и спорта до 2014 года Равиль Сафиуллин. В делегации он указан как президент Федерации легкой атлетики Украины.

Также фото с олимпийского лагеря в Токио постил нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. Последний возглавляет Федерацию Стрельбы из лука.

Что предшествовало: Депутат Верховной Рады олимпийский чемпион Игр в Токио Жан Беленюк считает, что можно было бы сократить количество чиновников в официальной делегации Украины на Олимпиаде в пользу тренеров.

Перед этим украинская спортсменка Марина Килипко стала пятой в прыжках с шестом на Олимпиаде, однако рассказала, что показать лучший результат ей помешало отсутствие тренера, которого в Токио не отправила Федерация легкой атлетики.

Темы: спортОлимпиада
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