Бойовики ОРЛО допитали Протасевича – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що бойовики "ЛНР" приїжджали до Білорусі і допитали журналіста Романа Протасевича.

Джерело: Лукашенко на прес-конференції 9 серпня

Пряма мова Лукашенка: "Ось візьміть Протасевича – ну який він стрілок (раніше так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича щодо нібито ого участі в бойових діях у складі "Азова" на Донбасі – ред.), ну ви ж бачите – якби він стріляв, то вони ж на Донбасі...

Вони ж приїхали сюди його допитати. Я сказав: "Так, нехай приїжджають. Якщо є питання, нехай задають, але в Білорусі ". Приїхали, допитали, пояснював все. Вони залишилися задоволеними цією розмовою".

Деталі: За словами Лукашенка, в Україні нібито "створюються табори і ведеться підготовка бойовиків", перш за все з числа "наших людей" (білорусів – ред.), і ці хлопці "сопливі" приїжджають в Україну і нібито потрапляють у такі "загони".

Потім нібито "ЦРУшники кидали цих хлопців на донбаську лінію", давали "кулемет-автомат" і пропонували фотографуватися. А ті нібито фотографувалися і викладали в мережу.

За словами Лукашенка, а потім виходить так, як було з Протасевичем, якого звинуватили в тому, що він "бойовик, воював на Донбасі", а насправді він не воював.

Передісторія: