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Бойовики ОРЛО допитали Протасевича – Лукашенко

Понеділок, 9 серпня 2021, 16:39
Скриншот з відео РБК

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що бойовики "ЛНР" приїжджали до Білорусі і допитали журналіста Романа Протасевича.

Джерело: Лукашенко на прес-конференції 9 серпня

Пряма мова Лукашенка: "Ось візьміть Протасевича – ну який він стрілок (раніше так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича щодо нібито ого участі в бойових діях у складі "Азова" на Донбасі – ред.), ну ви ж бачите – якби він стріляв, то вони ж на Донбасі...

Вони ж приїхали сюди його допитати. Я сказав: "Так, нехай приїжджають. Якщо є питання, нехай задають, але в Білорусі ". Приїхали, допитали, пояснював все. Вони залишилися задоволеними цією розмовою".

Деталі: За словами Лукашенка, в Україні нібито "створюються табори і ведеться підготовка бойовиків", перш за все з числа "наших людей" (білорусів – ред.), і ці хлопці "сопливі" приїжджають в Україну і нібито потрапляють у такі "загони".

Потім нібито "ЦРУшники кидали цих хлопців на донбаську лінію", давали "кулемет-автомат" і пропонували фотографуватися. А ті нібито фотографувалися і викладали в мережу.

За словами Лукашенка, а потім виходить так, як було з Протасевичем, якого звинуватили в тому, що він "бойовик, воював на Донбасі", а насправді він не воював.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти Протасевича за нечебто участь у бойових діях в складі "Азова".
  • Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював як журналіст на Донбасі.
  • 11 червня представник бойовиків Родіон Мірошник заявив, що керівництво так званої "ЛНР" готується до судового процесу над білорусом Романом Протасевичем. За його словами, в "ЛНР" нібито створена "слідча група", яка займається Протасевичем і вже направлені відповідні документи в правоохоронні органи Білорусі.
  • 14 червня Слідчий комітет Білорусі заявив, що жодних запитів від бойовиків "ЛНР" щодо можливого судового процесу над Протасевичем не надходило.

Ірина Балачук, УП
Теми: ЛукашенкоБілорусьДонбасЗМІ


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