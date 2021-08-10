"Уявіть таке у Ватикані": Ткаченко хоче штрафу за дрифт біля Софії Київської

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурений зйомками екстремального водіння біля Софії Київської в центрі Києва і вимагає розслідувати, як вони стали можливими.

Джерело: Telegram Ткаченка

Пряма мова: "Багато хто вже бачив відео екстремального водіння на Софійській площі навкруги пам’ятника Богдану Хмельницькому. Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось в світі дозволив собі влаштовувати такий дріфт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО.

І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А в, по-перше, жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге – відношенні до безпеки людей довкола. І, по-третє – до законодавства України, адже дозволів на це не давало ані наше міністерство, ані заповідник "Софія Київська".

Уявіть себе таке, наприклад, у Ватикані – на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі. Впевнений, усі учасники перегонів, як і організатори рекламних зйомок, були б або покарані, або б заплатили штрафи".

Деталі: Ткаченко звернувся до Нацполіції та КМДА із проханням про ретельне розслідування.

Він додав, що Мінкульт також з’ясовує, "як це взагалі стало можливим".

На думку Ткаченка, цей інцидент є приводом, щоб його міністерство "мало важелі накладати штрафи або заборону, якщо таке буде відбуватись біля історичних пам’яток".

Передісторія