"Представьте такое в Ватикане": Ткаченко хочет штрафа за дрифт у Софии Киевской

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен съемками экстремального вождения возле Софии Киевской в ​​центре Киева и требует расследовать, как они стали возможными.

Источник: Telegram Ткаченко

Прямая речь: "Многие уже видели видео экстремального вождения на Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО.

И здесь дело даже не в испачканной брусчатке, которую хорошо, что уже отмывают. А в, во-первых, ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых – в отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих – к законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская".

Представьте себя такое, например, в Ватикане – на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам де Пари. Уверен, все участники гонки, как и организаторы рекламных съемок, были бы либо наказаны, либо заплатили бы штрафы".

Детали: Ткаченко обратился к Нацполиции и КГГА с просьбой о тщательном расследовании.

Он добавил, что Минкульт также выясняет, "как это вообще стало возможным".

По мнению Ткаченко, этот инцидент является поводом, чтобы его министерство "имело рычаги накладывать штрафы или запрет, если такое будет происходить у исторических памятников".

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