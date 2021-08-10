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Поліція відкрила справу через дрифт на Софійській площі

Вівторок, 10 серпня 2021, 17:12
Поліція відкрила справу через дрифт на Софійській площі
Фото: КМДА

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" через скандальний дрифт для рекламного ролику Red Bull на Софійській площі. 

Джерело: поліція Києва, пресслужба поліції у коментарі УП

Дослівно: "Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України".

Деталі: Поліцейські повідомили, що проводять першочергові слідчі дії та встановлюють всіх учасників інциденту, щоб притягнути їх до відповідальності. 

Там наголосили, що організатори не отримали відповідний дозвіл ні від місцевої влади, ні від поліції.

У коментарі УП в поліції не змогли підтвердити чи спростувати, чи організатори взагалі подавали такий дозвіл, але заявили, що точно не погоджували проведення таких зйомок.

Наразі правоохоронці спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Після розголосу на сторінку компанії вже прийшли обурені українці, які масово залишають коментарі із вимогою відмити Софійську площу. 

"Українська правда" звернулась за коментарем, проте в Red Bull його досі не надали. 

Передісторія:

  • За словами міської влади Києва, невідомі без дозволу дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони на Софійській площі та знімали це все на відео. Міська влада вже звернулась до поліції щодо розслідування інциденту. 
  • Згодом виявилось, що організувала зйомки за участі відомих спортсменів та реперки Alyona Alyona компанія Red Bull. Водночас, там не коментують ситуацію. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
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