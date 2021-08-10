Полиция открыла дело из-за дрифта на Софийской площади
Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" из-за скандального дрифта для рекламного ролика Red Bull на Софийской площади.
Источник: полиция Киева, пресс-служба полиции в комментарии УП
Дословно: "Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины".
Детали: Полицейские сообщили, что проводят первоочередные следственные действия и устанавливают всех участников инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.
Там отметили, что организаторы не получили соответствующее разрешение ни от местных властей, ни от полиции.
В комментарии УП в полиции не смогли подтвердить или опровергнуть, что организаторы вообще подавали такое разрешение, но заявили, что точно не согласовали проведение таких съемок.
Сейчас правоохранители общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
После огласки на страницу компании уже пришли возмущенные украинцы, что массово пишут комментарии с требованием отмыть Софийскую площадь.
"Украинская правда" обратилась за комментарием, однако в Red Bull его до сих пор не предоставили.
Предыстория:
- По словам городских властей Киева, неизвестные без разрешения дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны на Софийской площади и снимали это все на видео. Городские власти уже обратилась в полицию по расследованию инцидента.
- Впоследствии оказалось, что организовала съемки с участием известных спортсменов и реперки Alyona Alyona компания Red Bull. В то же время, там не комментируют ситуацию.