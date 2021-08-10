Лукашенко обіцяє відповідь на санкції США, Канади та Британії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду розробити комплекс додаткових заходів проти санкцій, які ввели країни світу проти його режиму.

Джерело: державне видання Білорусі "Белта"

Деталі: Прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що той доручив уряду виробити комплекс додаткових заходів проти чергового санкцій витка.

Пряма мова Ейсмонт: "Білорусь в боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми приймемо відповідні заходи".

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