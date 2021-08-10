Лукашенко обіцяє відповідь на санкції США, Канади та Британії
Вівторок, 10 серпня 2021, 20:39
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду розробити комплекс додаткових заходів проти санкцій, які ввели країни світу проти його режиму.
Джерело: державне видання Білорусі "Белта"
Деталі: Прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що той доручив уряду виробити комплекс додаткових заходів проти чергового санкцій витка.
Пряма мова Ейсмонт: "Білорусь в боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми приймемо відповідні заходи".
Нагадаємо:
- У річницю невизнаних міжнародною спільнотою виборів у Білорусі президент США Джо Байден підписав у понеділок указ, яким розширив санкції проти білоруського режиму.
- Санкції ввели також Канада та Британія.
Українська правда