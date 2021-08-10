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Лукашенко обіцяє відповідь на санкції США, Канади та Британії

Вівторок, 10 серпня 2021, 20:39

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду розробити комплекс додаткових заходів проти санкцій, які ввели країни світу проти його режиму.

Джерело: державне видання Білорусі "Белта"

Деталі: Прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що той доручив уряду виробити комплекс додаткових заходів проти чергового санкцій витка.

Пряма мова Ейсмонт: "Білорусь в боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми приймемо відповідні заходи".

Нагадаємо:

  • У річницю невизнаних міжнародною спільнотою виборів у Білорусі президент США Джо Байден підписав у понеділок указ, яким розширив санкції проти білоруського режиму. 
  • Санкції ввели також Канада та Британія.

Українська правда
Теми: ЛукашенкосанкціїСШАКанадаБританія


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