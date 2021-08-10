Лукашенко обещает ответ на санкции США, Канады и Британии
Вторник, 10 августа 2021, 20:39
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны мира против его режима.
Источник: государственное издание Беларуси "Белта"
Детали: Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что тот поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка.
Прямая речь Эйсмонт: "Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры".
Напомним:
Украинская правда