Лукашенко обещает ответ на санкции США, Канады и Британии

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны мира против его режима.

Источник: государственное издание Беларуси "Белта"

Детали: Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что тот поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка.

Прямая речь Эйсмонт: "Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры".

Напомним: