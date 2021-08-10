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Лукашенко обещает ответ на санкции США, Канады и Британии

Вторник, 10 августа 2021, 20:39
Лукашенко обещает ответ на санкции США, Канады и Британии

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны мира против его режима.

Источник: государственное издание Беларуси "Белта"

Детали: Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что тот поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка.

Прямая речь Эйсмонт: "Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры".

Напомним:

  • В годовщину непризнанных международным сообществом выборов в Беларуси президент США Джо Байден подписал в понедельник указ, которым расширилуже существующие санкции против белорусского режима.
  • Санкции ввели также Канада и Британия.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкосанкцииСШАКанадаВеликобритания
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