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Губернатор Нью-Йорка подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях

Среда, 11 августа 2021, 02:45

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ушел в отставку, после того как было установлено, что он сексуально домогался нескольких женщин, большинство из которых работали на него.

Источник: The Guardian

Детали: Расследование насчет Куомо провела генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

Губернатор сделал публичное заявление о том, что он уходит в отставку, и сказал, что его отставка вступит в силу через 14 дней. Куомо раскритиковал отчет генерального прокурора и предупредил жителей Нью-Йорка об опасностях "предвзятости или отсутствия справедливости в системе правосудия", потом сказал, что считает свое поведение приемлемом, но признал, что 11 женщин были, вероятно, "искренне оскорблены" и извинился.

Сообщается, что Куомо потерял поддержку партийного истеблишмента: президент США Джо Байден призвал его уйти в отставку, аналогичные требования выдвинула спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Вице-губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул назвала поведение Куомо "отвратительным и незаконным". Теперь она станет первой женщиной, возглавившей штат Нью-Йорк.

Предыстория:

  • 3 августа Летиция Джеймс после пяти месяцев расследования объявила, что Куомо сексуально домогался 11 женщин.
  • Куомо отвергал обвинения.
  • Сообщалось, что он не планирует увольняться.
  • Джо Байден заявил, что Куомо должен подать в отставку.

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