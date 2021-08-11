Мессі підписав контракт з "Парі Сен-Жермен"

Ліонель Мессі підписав дворічний контракт з французьким футбольним клубом "Парі Сен-Жермен".

Джерело: "Парі Сен-Жермен"

Дослівно: "Парі Сен-Жермен" рада оголосити про підписання Лео Мессі дворічного контракту з можливістю третього року…

Підписання Лео зміцнює прагнення "Парі Сен-Жермен", а також дає відданим фанатам клубу не тільки виключно талановитий склад, але і моменти неймовірного футболу в найближчі роки".

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