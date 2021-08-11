Мессі підписав контракт з "Парі Сен-Жермен"
Середа, 11 серпня 2021, 04:42
Ліонель Мессі підписав дворічний контракт з французьким футбольним клубом "Парі Сен-Жермен".
Джерело: "Парі Сен-Жермен"
Дослівно: "Парі Сен-Жермен" рада оголосити про підписання Лео Мессі дворічного контракту з можливістю третього року…
Підписання Лео зміцнює прагнення "Парі Сен-Жермен", а також дає відданим фанатам клубу не тільки виключно талановитий склад, але і моменти неймовірного футболу в найближчі роки".
Передісторія:
- Ліонель Мессі та клуб "Барселона" не продовжили контракт після 21 року гри аргентинця за іспанський клуб. Там заявили, що підписати новий контракт неможливо через "економічні та структурні перешкоди, пов’язані із нормами Ла Ліги".
- Мессі почав виступати за "Барселону" в 2000 році. З 2003 року він виступав за основний склад каталонців. За цей час разом із клубом він 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії, 7 разів Кубок і Суперкубок країни, 4 рази – Лігу чемпіонів і 3 рази – Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу.