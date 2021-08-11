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Месси подписал контракт с "Пари Сен-Жермен"

Среда, 11 августа 2021, 04:42

Лионель Месси подписал двухлетний контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен".

Источник: "Пари Сен-Жермен"

Дословно: "Пари Сен-Жермен" рада объявить о подписании Лео Месси двухлетнего контракта с возможностью третьего года ...

Подписание Лео укрепляет стремление "Пари Сен-Жермен", а также дает преданным фанатам клуба не только исключительно талантливый состав, но и моменты невероятного футбола в ближайшие годы".

Предыстория:

  • Лионель Месси и клуб "Барселона" не продлили контракт после 21 года игры аргентинца за испанский клуб. Там заявили, что подписать новый контракт невозможно из-за "экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги".
  • Месси начал выступать за "Барселону" в 2000 году. С 2003 года он выступал за основной состав каталонцев. За это время вместе с клубом он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз Кубок и Суперкубок страны, 4 раза - Лигу чемпионов и 3 раза - Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Темы: футбол
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