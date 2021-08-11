Месси подписал контракт с "Пари Сен-Жермен"

Лионель Месси подписал двухлетний контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен".



Источник: "Пари Сен-Жермен"

Дословно: "Пари Сен-Жермен" рада объявить о подписании Лео Месси двухлетнего контракта с возможностью третьего года ...

Подписание Лео укрепляет стремление "Пари Сен-Жермен", а также дает преданным фанатам клуба не только исключительно талантливый состав, но и моменты невероятного футбола в ближайшие годы".

Предыстория: