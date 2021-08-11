Месси подписал контракт с "Пари Сен-Жермен"
Среда, 11 августа 2021, 04:42
Лионель Месси подписал двухлетний контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен".
Источник: "Пари Сен-Жермен"
Дословно: "Пари Сен-Жермен" рада объявить о подписании Лео Месси двухлетнего контракта с возможностью третьего года ...
Подписание Лео укрепляет стремление "Пари Сен-Жермен", а также дает преданным фанатам клуба не только исключительно талантливый состав, но и моменты невероятного футбола в ближайшие годы".
Предыстория:
- Лионель Месси и клуб "Барселона" не продлили контракт после 21 года игры аргентинца за испанский клуб. Там заявили, что подписать новый контракт невозможно из-за "экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги".
- Месси начал выступать за "Барселону" в 2000 году. С 2003 года он выступал за основной состав каталонцев. За это время вместе с клубом он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз Кубок и Суперкубок страны, 4 раза - Лигу чемпионов и 3 раза - Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.