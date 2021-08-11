У шпиталі помер поранений на Донбасі військовий

У шпиталі помер один з військових, поранених в результаті ворожих обстрілів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: 10 серпня на Донбасі було 16 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти тричі обстрілювали позиції наших захисників, застосовуючи артилерійські системи калібру 122-мм, міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю. Також з артилерійських систем калібру 122-мм та мінометів 82-го калібру окупанти обстріляли Водяне, зруйнувавши приватні домоволодіння. Постраждалих серед цивільного населення немає.

У напрямку Невельського ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Нью-Йорка ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і мінометів 120-го калібру.

У районі Катеринівки російські окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку селища Піски ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.

Поблизу Новоолександрівки збройні формування РФ двічі обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: 10 серпня окупанти поранили трьох військових на Донбасі.