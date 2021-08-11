В госпитале умер раненый на Донбассе военный

В госпитале умер один из военных, раненых в результате вражеских обстрелов.

Источник: штаб ООС

Детали: 10 августа на Донбассе было 16 нарушений режима прекращения огня.

В частности, неподалеку Новолуганского противник применял автоматические станковые гранатометы.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты трижды обстреливали позиции наших защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие. Также из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра оккупанты обстреляли Водяное, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки российские наемники обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

У Нью-Йорка враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра.

В районе Катериновки российские оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении поселка Пески враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи Новоалександровки вооруженные формирования РФ дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Напомним: 10 августа оккупанты ранили трех военных на Донбассе.