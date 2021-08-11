Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Карантин продовжили до жовтня

Середа, 11 серпня 2021, 13:11
Фото КМУ

Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до 1 жовтня у зв’язку зі зростанням кількості госпіталізацій і важких хворих на COVID-19.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня

Пряма мова: "Уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивного карантину до 1 жовтня".  

Деталі: За словами Шмигаля, поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій і важких хворих.

Прем’єр додав, що уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%.

Крім того, за його словами, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.

Передісторія: 

  • Робоча група НАН з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу в Україні, у своєму прогнозі заявила про зростання кількості нових випадків хвороби на добу протягом наступних двох тижнів.
  • За добу 10 серпня в країні виявили 1 122 нових випадки COVID-19, 648 осіб госпіталізували. Кількість госпіталізацій зростає – для порівняння, перед тим було госпіталізовано 335 осіб.

 

Ірина Балачук, УП
Теми: карантинкоронавірусКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 11 серпня: відставка начальника поліції Києва, продовження карантину

Президент звільнив голову Харківської ОДА та призначив в.о.

Офіс генпрокурора відпустив Рудьковського на лікування у Відень, але він у Монако

фото, відеоРеп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту

ІнфографікаШевченко, "Слуга народу" та Яценюк: хто найбільше витратив на рекламу у Facebook

Укрзалізниця домоглася підвищення вантажних тарифів – найбільше це вдарить по Ахметову

Усі новини...
карантин
Карантинний провал Національної поліції
У Кличка розповіли, як працюватимуть перепустки на проїзд під час можливого локдану
В Україні вже 143 зараження "Дельтою", карантин продовжать – Кузін
Останні новини
23:12
ФотоПогрожував вибухівкою біля ВРУ: поліція затримала чоловіка
22:47
Суд перейшов до дебатів у справі вбивста Вороненкова
22:10
ФотоНа інспектора з паркування напав власник мережі магазинів: Кличко очікує розслідування
21:45
Посланець Кремля розповів про перспективи зустрічі Путіна і Санду
21:27
"Динамо" бере три очки у грі з "Минаєм"
21:26
Новини економіки: тариф на електроенергію, новий керівник Укрзалізниці
21:09
Новини 11 серпня: відставка начальника поліції Києва, продовження карантину
21:08
Президент звільнив голову Харківської ОДА та призначив в.о.
20:50
Зеленський призначив послів у Ліхтенштейні, Сан-Марино та Андоррі за сумісництвом
20:35
Швейцарія розширила санкції щодо Білорусі
Усі новини...