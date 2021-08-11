Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Карантин продовжили до жовтня

Середа, 11 серпня 2021, 13:11
Карантин продовжили до жовтня
Фото КМУ

Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до 1 жовтня у зв’язку зі зростанням кількості госпіталізацій і важких хворих на COVID-19.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня

Пряма мова: "Уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивного карантину до 1 жовтня".  

Деталі: За словами Шмигаля, поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій і важких хворих.

Прем’єр додав, що уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%.

Крім того, за його словами, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.

Передісторія: 

  • Робоча група НАН з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу в Україні, у своєму прогнозі заявила про зростання кількості нових випадків хвороби на добу протягом наступних двох тижнів.
  • За добу 10 серпня в країні виявили 1 122 нових випадки COVID-19, 648 осіб госпіталізували. Кількість госпіталізацій зростає – для порівняння, перед тим було госпіталізовано 335 осіб.

 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинкоронавірусКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: