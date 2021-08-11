Карантин продлили до октября

Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин до 1 октября в связи с ростом количества госпитализаций и тяжелых больных COVID-19.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 августа

Прямая речь: "Правительство сегодня принимает постановление, которым продолжает режим чрезвычайной ситуации и адаптивного карантина до 1 октября".

Детали: По словам Шмыгаля, текущая эпидемическая ситуация полностью контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций и тяжелых больных.

Премьер добавил, что правительство готовит больницы, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%.

Кроме того, по его словам, отдельно закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

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