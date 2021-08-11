Глава МВД представил нового начальника полиции Киева

11 августа министр внутренних дел Денис Монастырский представил полковника полиции Ивана Выговского - нового начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Источник: пресс-центр МВД

Детали: До этого Выговский возглавлял полицию Полтавской области.

Министр внутренних дел заявил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания на обеспечение общественной безопасности, тем более в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.

Прямая речь Монастырского: "Это первый вызов, который ждет вас и нас всех. И вы теперь лично, Иван Михайлович, будете нести ответственность за организацию проведения этого праздника".

Детали: Кроме того, министр внутренних дел отметил, что вопрос борьбы с преступлениями, на который больше всего жалуются граждане, должен быть в приоритете у нового руководства. Этот вопрос разбоев, краж транспортных средств.

Монастырский также сказал, чтобы особое внимание столичная полиция уделяла и мелким, бытовым преступлениям.

Прямая речь Выговского: "Киев - это фактически сердце нашего государства. Все регионы должны равняться на столицу. Работы будет много. Приоритетными остаются борьба с организованной преступностью и безопасность на улицах столицы. Совместно с личным составом будем координировать свои действия, чтобы продолжать создавать безопасную среду для киевлян и гостей города. Задачи, которые ставятся руководством государства, будут максимально выполнены".

Что предшествовало: Утром Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что его рапорт об отставке был удовлетворен 11 августа. О том, что Крищенко подал заявление об отставке, УП писала 5 августа со ссылкой на источники.