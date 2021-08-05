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Начальник поліції Києва написав заяву про відставку - джерела

Четвер, 5 серпня 2021, 12:53
Начальник поліції Києва написав заяву про відставку - джерела

Очільник поліції Києва Андрій Крищенко написав заяву про відставку.

Джерело: колеги Крищенка на умовах анонімності

Пряма мова: "Він поки що працює, виконує свої функції. Але головою поліції Києва не буде. Це питання вже вирішене, залишилися лише технічні деталі".

Деталі: За словами джерела УП, заява про відставку Крищенка ще не підписана.

"Українська правда" намагається отримати коментар самого Крищенка. На дзвінки та повідомлення в месенджерах він не відповів.

Нагадаємо: Генерал поліції 3-го рангу Андрій Крищенко обіймає посаду начальника Головного управління Національної поліції Києва з 15 грудня 2015 року.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: поліціяКиїв
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