Начальник поліції Києва написав заяву про відставку - джерела
Четвер, 5 серпня 2021, 12:53
Очільник поліції Києва Андрій Крищенко написав заяву про відставку.
Джерело: колеги Крищенка на умовах анонімності
Пряма мова: "Він поки що працює, виконує свої функції. Але головою поліції Києва не буде. Це питання вже вирішене, залишилися лише технічні деталі".
Деталі: За словами джерела УП, заява про відставку Крищенка ще не підписана.
"Українська правда" намагається отримати коментар самого Крищенка. На дзвінки та повідомлення в месенджерах він не відповів.
Нагадаємо: Генерал поліції 3-го рангу Андрій Крищенко обіймає посаду начальника Головного управління Національної поліції Києва з 15 грудня 2015 року.
Передісторія:
- 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку. 15 липня Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
- 16 липня Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.
- 4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ.
Українська правда