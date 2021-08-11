На Донбасі поранили ще одного бійця ЗСУ
Середа, 11 серпня 2021, 17:48
11 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників, один військовий поранений.
Джерело: ОТУ "Схід"
Деталі: Внаслідок обстрілу один військовослужбовець дістав вогнепальне осколкове поранення.
Його транспортували до лікувального закладу, стан здоров’я – задовільний.
Нагадаємо: 11 серпня внаслідок ворожого обстрілу загинув мешканець Очеретинської громади 1935 року народження.
Українська правда