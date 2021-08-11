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На Донбасі поранили ще одного бійця ЗСУ

Середа, 11 серпня 2021, 17:48
фото: Міноборони

11 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників, один військовий поранений.

Джерело: ОТУ "Схід"

Деталі: Внаслідок обстрілу один військовослужбовець дістав вогнепальне осколкове поранення.

Його транспортували до лікувального закладу, стан здоров’я – задовільний.

Нагадаємо: 11 серпня внаслідок ворожого обстрілу загинув мешканець Очеретинської громади 1935 року народження.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаООС


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