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На Донбассе ранили еще одного бойца ВСУ

Среда, 11 августа 2021, 17:48
На Донбассе ранили еще одного бойца ВСУ
фото: Минобороны

11 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников, один военный ранен.

Источник: ОТУ "Восток"

Детали: В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.

После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

Напомним: 11 августа в результате вражеского обстрела погиб пожилой житель Очеретинской общины.

Украинская правда

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Темы: ДонбассвойнаООС
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