На Донбассе ранили еще одного бойца ВСУ
Среда, 11 августа 2021, 17:48
11 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников, один военный ранен.
Источник: ОТУ "Восток"
Детали: В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.
После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.
Напомним: 11 августа в результате вражеского обстрела погиб пожилой житель Очеретинской общины.
Украинская правда