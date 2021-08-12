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Окупанти обстріляли хлібне поле біля селища Нью-Йорк

Четвер, 12 серпня 2021, 00:15
ФОТО: ООС

Російські найманці обстріляли хлібне поле коло селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське), з якого селяни встигли зібрати врожай зернових.

Джерело: ОТУ "Північ"

Дослівно: "Противник продовжує чинити злочини проти мирного населення українських сіл та містечок прифронтової зони.

Цього разу російські найманці обстріляли хлібне поле коло селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське) поблизу Торецька, з якого селяни тільки-но встигли зібрати врожай зернових".

"…Родючі чорноземи є найбільшим природним багатством України, і саме їх противник намагається якщо не знищити, то зробити непридатними до використання".

Деталі: Прибулі за викликом українських військовослужбовців представники СЦКК зафіксували черговий обстріл російських найманців, провели заміри вирв, що лишилися в полі після обстрілу.

Нерозірваних боєприпасів на землях сільгосппризначення виявлено не було.

 

Нагадаємо: 11 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників, один військовий поранений.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОвійна


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