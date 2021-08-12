Оккупанты обстреляли хлебное поле у поселка Нью-Йорк

Российские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), из которого крестьяне успели собрать урожай зерновых.

Источник: ОТУ "Север"

Дословно: "Противник продолжает совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков прифронтовой зоны.

На этот раз российские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское) вблизи Торецка, с которого крестьяне только успели собрать урожай зерновых".

"... Плодородные черноземы является крупнейшим природным богатством Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию".

Детали: Прибывшие по вызову украинских военнослужащих представители СЦКК зафиксировали очередной обстрел российских наемников, провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

Неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было.

Напомним: 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников, один военный ранен.