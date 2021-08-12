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У США медики рекомендують вагітним щеплюватися проти COVID-19

Четвер, 12 серпня 2021, 01:16
ФОТО: ЦГЗ

Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) рекомендує вагітним вакцинуватися від коронавірусу.

Джерело: Центр з контролю та профілактики захворювань у США

Дослівно: "Вакцинація проти COVID-19 рекомендується всім людям у віці від 12 років і старше, включаючи вагітних, жінок, які годують грудьми, чи намагаються завагітніти".

Деталі: Як зазначають у CDC, вагітні (або жінки, що нещодавно були вагітними) частіше хворіють на COVID-19.

"Отримання вакцини проти COVID-19 може захистити вас від важкої хвороби COVID-19", – наголошують у Центрі.

Нагадаємо: У Сполучених Штатах у грудні 2020 року почалася вакцинація проти Covid-19, яка стане найбільшою в історії країни кампанією з імунізації населення.

Українська правда
Теми: СШАвакцинація


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