У США медики рекомендують вагітним щеплюватися проти COVID-19

Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) рекомендує вагітним вакцинуватися від коронавірусу.

Джерело: Центр з контролю та профілактики захворювань у США

Дослівно: "Вакцинація проти COVID-19 рекомендується всім людям у віці від 12 років і старше, включаючи вагітних, жінок, які годують грудьми, чи намагаються завагітніти".

Деталі: Як зазначають у CDC, вагітні (або жінки, що нещодавно були вагітними) частіше хворіють на COVID-19.

"Отримання вакцини проти COVID-19 може захистити вас від важкої хвороби COVID-19", – наголошують у Центрі.

Нагадаємо: У Сполучених Штатах у грудні 2020 року почалася вакцинація проти Covid-19, яка стане найбільшою в історії країни кампанією з імунізації населення.