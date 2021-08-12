В США медики рекомендуют беременным прививаться против COVID-19
Четверг, 12 августа 2021, 01:16
Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) рекомендует беременным вакцинироваться от коронавируса.
Источник: Центр по контролю и профилактике заболеваний в США
Дословно: "Вакцинация против COVID-19 рекомендуется всем людям в возрасте от 12 лет и старше, включая беременных, кормящих грудью, пытаются забеременеть".
Детали: Как отмечают в CDC, беременные (или женщины, которые недавно были беременны) чаще болеют COVID-19.
"Получение вакцины против COVID-19 может защитить вас от тяжелой болезни COVID-19", – отмечают в Центре.
Напомним: В Соединенных Штатах в декабре 2020 года началась вакцинация против Covid-19, которая станет крупнейшей в истории страны кампанией по иммунизации населения.
Украинская правда