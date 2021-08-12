В окупованому Криму пригрозили учасникам "Кримської платформи"
Так званий віце-прем'єр кримського уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що міжнародний саміт "Кримська платформа" може обернутися для його учасників "рядом хворобливих наслідків".
Джерело: Мурадов, цитує РИА Новости
Пряма мова: "Кримська платформа" – це не просто провокація.
Тому нам треба чітко позначити, які хворобливі наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту, оскільки вони мають намір поставити під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації, зазіхати на нашу територію і життя громадян, які століттями проживають на древній землі Тавриди".
"Державам-учасницям саміту потрібно чітко донести, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити в число недружніх нам країн".
Деталі: На думку Мурадова, обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи та заборона в'їзду на територію Росії.
Нагадаємо:
- За даними глави МЗС Дмитра Кулеби, кількість учасників Кримської платформи зросла до 37.
- Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка 22 серпня відвідає Київ, запросили долучитись до саміту Кримської платформи наступного дня, але її участь залишається під питанням.
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