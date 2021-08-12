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В окупованому Криму пригрозили учасникам "Кримської платформи"

Четвер, 12 серпня 2021, 04:34
ФОТО: РИА Новости

Так званий віце-прем'єр кримського уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що міжнародний саміт "Кримська платформа" може обернутися для його учасників "рядом хворобливих наслідків".

Джерело: Мурадов, цитує РИА Новости

Пряма мова: "Кримська платформа" – це не просто провокація.

Тому нам треба чітко позначити, які хворобливі наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту, оскільки вони мають намір поставити під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації, зазіхати на нашу територію і життя громадян, які століттями проживають на древній землі Тавриди".

"Державам-учасницям саміту потрібно чітко донести, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити в число недружніх нам країн".

Деталі: На думку Мурадова, обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи та заборона в'їзду на територію Росії.

Нагадаємо:

  • За даними глави МЗС Дмитра Кулеби, кількість учасників Кримської платформи зросла до 37.
  • Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка 22 серпня відвідає Київ, запросили долучитись до саміту Кримської платформи наступного дня, але її участь залишається під питанням.

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Теми: Кримокупація


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