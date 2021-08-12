В окупованому Криму пригрозили учасникам "Кримської платформи"

Так званий віце-прем'єр кримського уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що міжнародний саміт "Кримська платформа" може обернутися для його учасників "рядом хворобливих наслідків".

Джерело: Мурадов, цитує РИА Новости

Пряма мова: "Кримська платформа" – це не просто провокація.

Тому нам треба чітко позначити, які хворобливі наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту, оскільки вони мають намір поставити під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації, зазіхати на нашу територію і життя громадян, які століттями проживають на древній землі Тавриди".

"Державам-учасницям саміту потрібно чітко донести, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити в число недружніх нам країн".

Деталі: На думку Мурадова, обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи та заборона в'їзду на територію Росії.

Нагадаємо:

За даними глави МЗС Дмитра Кулеби, кількість учасників Кримської платформи зросла до 37.

Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка 22 серпня відвідає Київ, запросили долучитись до саміту Кримської платформи наступного дня, але її участь залишається під питанням.

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