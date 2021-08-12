В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы"

Так называемый вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что международный саммит "Крымская платформа" может обернуться для его участников "рядом болезненных последствий".

Источник: Мурадов, цитирует РИА Новости

Прямая речь: " Крымская платформа" – это не просто провокация.

Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды".

"Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам стран".

Детали: По мнению Мурадова, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России.

Напомним:

По данным главы МИД Дмитрия Кулебы, количество участников Крымской платформы выросла до 37 .

. Канцлера Германии Ангелу Меркель, которая 22 августа посетит Киев, пригласили присоединиться к саммиту Крымской платформы на следующий день, но ее участие остается под вопросом.

Читайте также: "Это мой личный ад". Как оккупировали Крым: новости, которые мы (почти) не заметили в феврале 2014-го