"Дельту" виявили на Житомирщині, одна хвора померла
У Житомирській області виявили перші 20 випадків коронавірусу штаму "Дельта", одна хвора померла.
Джерело: Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook
Деталі: Штам підтвердили у вірусологічній лабораторії та лабораторією Центру громадського здоров’я.
Зазначається, що хворих виявили в кількох населених пунктах. Зокрема, в обласному центрі, Новоград-Волинському, Лугинах тощо.
Двоє хворих прибули із Росії та Туреччини. Одна інфікована померла.
Що передувало: На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус штаму "Дельта".
Напередодні у Чернігові виявили перші два випадки інфікування вказаним штамом.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що серед невакцинованих спостерігається висока смертність при інфікуванні штамом коронавірусу "Дельта".
Ще 5 серпня Кузін повідомив, що в Україні вже більше 150 випадків інфікування штамом "Дельта".
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