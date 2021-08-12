"Дельту" нашли на Житомирщине, одна больная умерла

В Житомирской области обнаружили первые 20 случаев коронавируса штамма "Дельта", одна больная умерла.

Источник: Житомирский областной лабораторный центр в Facebook

Детали: Штамм подтвердили в вирусологической лаборатории и лаборатории Центра общественного здоровья.

Отмечается, что больных обнаружили в нескольких населенных пунктах. В частности, в областном центре, Новоград-Волынском, Лугинах и т.д.

Двое больных прибыли из России и Турции. Одна инфицированная умерла.

Что предшествовало: На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания коронавирусом штамма "Дельта".

Накануне в Чернигове обнаружили первые два случая инфицирования указанным штаммом.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что среди невакцинированных наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта".

Еще 5 августа Кузин сообщил, что в Украине уже более 150 случаев инфицирования штаммом "Дельта".

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