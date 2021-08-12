"Дельту" нашли на Житомирщине, одна больная умерла
В Житомирской области обнаружили первые 20 случаев коронавируса штамма "Дельта", одна больная умерла.
Источник: Житомирский областной лабораторный центр в Facebook
Детали: Штамм подтвердили в вирусологической лаборатории и лаборатории Центра общественного здоровья.
Отмечается, что больных обнаружили в нескольких населенных пунктах. В частности, в областном центре, Новоград-Волынском, Лугинах и т.д.
Двое больных прибыли из России и Турции. Одна инфицированная умерла.
Что предшествовало: На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания коронавирусом штамма "Дельта".
Накануне в Чернигове обнаружили первые два случая инфицирования указанным штаммом.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что среди невакцинированных наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта".
Еще 5 августа Кузин сообщил, что в Украине уже более 150 случаев инфицирования штаммом "Дельта".
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