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"Дельту" нашли на Житомирщине, одна больная умерла

Четверг, 12 августа 2021, 11:33
Фото: ЦОЗ

В Житомирской области обнаружили первые 20 случаев коронавируса штамма "Дельта", одна больная умерла.

Источник: Житомирский областной лабораторный центр в Facebook

Детали: Штамм подтвердили в вирусологической лаборатории и лаборатории Центра общественного здоровья.

Отмечается, что больных обнаружили в нескольких населенных пунктах. В частности, в областном центре, Новоград-Волынском, Лугинах и т.д.

Двое больных прибыли из России и Турции. Одна инфицированная умерла.

Что предшествовало: На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания коронавирусом штамма "Дельта".

Накануне в Чернигове обнаружили первые два случая инфицирования указанным штаммом.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что среди невакцинированных наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта".

Еще 5 августа Кузин сообщил, что в Украине уже более 150 случаев инфицирования штаммом "Дельта".

Знать больше: Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: коронавирусЖитомирская область
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