Міністр спорту підтримав Магучіх після фото з росіянкою
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт вважає, що українська атлетка Ярослава Магучіх під час нагородження на Олімпіаді просто не стримала емоцій, коли фотографувалась із російською спортсменкою.
Джерело: Гутцайт на пресконференції, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Я бачив, як вона раділа, як вона відчувала, що всі сили віддала на цю медаль і цей виступ ... Кожен спортсмен, коли перемагає, починає вітати інших, всі вітають один одного. І вона почала вітати інших спортсменів, які були поруч, і поряд була спортсменка з ОКР з Російської Федерації. На той час вона, напевно, не стримала емоцій".
Деталі: Міністр закликав українців підтримати спортсменку, щоб "не побачити її в іншій країні".
Гутцайт також додав, що має намір пропрацювати з федераціями питання того, як спортсмени мають себе поводити у таких ситуаціях.
Передісторія:
- Призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото зі спортсменкою Марією Ласіцкене, що представляє Росію.
- Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на це і нагадала, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.
- У свою чергу український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна встав на захист Ярослави Магучіх, заявивши, що спорт нібито знаходиться поза політикою: "В Олімпіаді немає політики! Залиште політику державним діячам і не вплітає політику в усе підряд".