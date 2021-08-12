Міністр спорту підтримав Магучіх після фото з росіянкою

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт вважає, що українська атлетка Ярослава Магучіх під час нагородження на Олімпіаді просто не стримала емоцій, коли фотографувалась із російською спортсменкою.

Джерело: Гутцайт на пресконференції, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я бачив, як вона раділа, як вона відчувала, що всі сили віддала на цю медаль і цей виступ ... Кожен спортсмен, коли перемагає, починає вітати інших, всі вітають один одного. І вона почала вітати інших спортсменів, які були поруч, і поряд була спортсменка з ОКР з Російської Федерації. На той час вона, напевно, не стримала емоцій".

Деталі: Міністр закликав українців підтримати спортсменку, щоб "не побачити її в іншій країні".

Гутцайт також додав, що має намір пропрацювати з федераціями питання того, як спортсмени мають себе поводити у таких ситуаціях.

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