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Міністр спорту підтримав Магучіх після фото з росіянкою

Четвер, 12 серпня 2021, 12:39
Міністр спорту підтримав Магучіх після фото з росіянкою
СКРІНШОТ ТРАНСЛЯЦІЇ, OKSI GRYTSIUK/TWITTER

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт вважає, що українська атлетка Ярослава Магучіх під час нагородження на Олімпіаді просто не стримала емоцій, коли фотографувалась із російською спортсменкою. 

Джерело: Гутцайт на пресконференції, цитує "Інтерфакс-Україна" 

Пряма мова: "Я бачив, як вона раділа, як вона відчувала, що всі сили віддала на цю медаль і цей виступ ... Кожен спортсмен, коли перемагає, починає вітати інших, всі вітають один одного. І вона почала вітати інших спортсменів, які були поруч, і поряд була спортсменка з ОКР з Російської Федерації. На той час вона, напевно, не стримала емоцій". 

Деталі: Міністр закликав українців підтримати спортсменку, щоб "не побачити її в іншій країні". 

Гутцайт також додав, що має намір пропрацювати з федераціями питання того, як спортсмени мають себе поводити у таких ситуаціях. 

Передісторія:

  • Призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото зі спортсменкою Марією Ласіцкене, що представляє Росію.
  • Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на це і нагадала, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.
  • У свою чергу український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна встав на захист Ярослави Магучіх, заявивши, що спорт нібито знаходиться поза політикою: "В Олімпіаді немає політики! Залиште політику державним діячам і не вплітає політику в усе підряд".

"Українська правда" в Threads

Теми: спортОлімпіада
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